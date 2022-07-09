Афины , 9 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Врачи, протестовавшие у дома премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса против запрета на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса, арестованы полицией, передает Avgi.

Греция

Медработники заявили, что из-за решения Мицотакиса они уже 11-й месяц не получают зарплату и остаются без права работать. Врачи подчеркнули, что правительство обращается с ними как «с уголовными преступниками».

Полиция арестовала 39 протестующих. Им предъявлено обвинение в неподчинении властям и создании помех дорожному движению.