История вопроса

В 2021 году в России произошел бум использования портативных транспортных средств - прежде всего электросамокатов. Первые сервисы проката электросамокатов появились в Москве еще в 2018 году, но спустя пару лет они активно распространились практически во всех крупных городах страны. Такое массовое распространение повлекло за собой крупные проблемы - электросамокаты не вписываются в исторически сложившуюся транспортную инфраструктуру российских городов, где есть зоны для пешеходов и зоны для транспортных средств. Растет число случаев травматизма при использовании электросамокатов. Власти вынуждены искать пути решения данной проблемы. Идет общественная дискуссия о том, как отрегулировать использование портативных транспортных средств в городских условиях.