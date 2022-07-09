Улан-Удэ, 9 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием электросамоката. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

По предварительным данным, днём 9 июля 17-летний подросток на самокате при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода столкнулся с автомобилем Toyota Kluger.

«В результате ДТП травмы получила 8-летняя девочка — пассажир самоката. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томске 24-летний электросамокатчик на скорости сбил семилетнего мальчика. Ребёнка с множественными переломами госпитализировали в больницу.

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