9 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего командующего европейской армией НАТО генерала Филипа Бридлава, призвавшего киевский режим нанести удар по Крымскому мосту американскими ракетами Harpoon.

Мирослава Романенко, , 12:23 — REGNUM Бывший командующий европейской армией НАТО генерал Филип Бридлав призвал киевский режим нанести удар по Крымскому мосту американскими ракетами Harpoon. Слова генерала 8 июля приводит британская газета The Times.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив, соединяющий материковую часть России с Крымом… Керченский мост — законная цель», — сказал он.

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Заявление военного обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«После таких заявлений Пентагон тоже может стать «законной целью», — написал Андрей А.

«В нынешней ситуации», после подобных призывов к террористическим атакам объектов на территории России, к «законным целям» можно причислить, пожалуй, и самого террориста Бридлава», — добавил Еремей Р.

«Прозвучала команда «фас», — отметил Михаил С.

«Бруклинский мост тоже вполне себе законная цель…» — пишет Владимир С.

«Добрый генерал. Так и хочет, чтобы Украину стерли… с лица земли!» — отметил Сергей Р.

Филип Бридлав U. S. Embassy Moldova

«Ну надо же, а месяц назад они же громко заявляли, что их вооружением не будут наноситься удары по объектам РФ…» — напомнил Сергей С.

«За что вы так не любите украинцев, американцы?» — с сарказмом поинтересовался Игорь Ф., намекнув на то, что на подобное действие последует ответный удар.

«Истерика всё это», — считает Сергей П.

«Надо вернуть ракеты на Кубу, другого лечения для них не существует», — считает Артем Т.

«Ударом по Крымскому мосту Запад автоматически признает Крым Российским, ибо на территорию РФ попадание снаряда происходит», — отреагировал Виктор К.

«Ой, а чего это? Уже вдруг, когда надо, и Крым российская территория, и мост есть?» — спросила Виктория.

«Сволочь! Фашист!» — не выдержала Марина К.

«Этим крысам хвост прижали, вот и воют, пусть попробуют, нам есть чем ответить», — добавила Лариса.

«Все мосты имеют слабые места». И Бруклинский, и Манхэттенский, и Тауэрский…» — с сарказмом пишет Дмитрий.

«Чем быстрее подойдем к Киеву, тем безопаснее будем жить. Террористы в данном случае — украинцы и НАТО», — написал один из участников обсуждения.

«Дядя вообще понимает, что это сразу ядерная война или объявление войны?» — поинтересовался «Грех».

«Как только один снаряд упадет на Крымский мост, все мосты в Екатеринославе (нынешнем Днепре) должны быть уничтожены», — прокомментировал Ion O.

«1) Чтобы уничтожить такую цель, как Крымский мост, нужно несколько десятков ракет, которых у Украину нет. 2) Мост плотно прикрыт ПВО. Гораздо плотнее, чем принято считать. 3) Наши попытки уничтожить мост в Затоке показали, что, даже обладая высокоточным оружием, сделать это очень непросто. Вывод: ничего с мостом не случится», — считает Alexander.

«Неужели народ Украины не видит, что творят их покровители?» — задалась вопросом Анна.

«Духу не хватит… Знают, что ответка будет жестокой», — отреагировал Виталий.

«Если бы мост можно было так легко грохнуть, то Украина уже давно лишилась бы всех мостов через Днепр», — написал «АА А».

«Американцам нужна война, и они её раздувают, надеясь отсидеться за лужей. Наивные», — добавила larisa V.

«А что? Они от Одессы или Очакова достанут? Не далековато?» — задался вопросом «Обыватель».

«Америку пора признать страной-террористом», — подытожила Дарья.