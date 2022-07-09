Под Челябинском завели дело из-за гибели 9-летнего велосипедиста
Сосновский район, Челябинская область, 9 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области после гибели девятилетнего мальчика, упавшего с велосипеда, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Следственный комитет
Его завели по факту причинения смерти по неосторожности. Проводится расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 6 июля. Мальчик скатывался с горки и упал с велосипеда. Спасти его не удалось.