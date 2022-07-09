Новосибирск, , 12:07 — REGNUM На базе дворца культуры «Прогресс» в Новосибирске будет создан центр подготовки кадров в сфере анимации и мультимедиа. Об этом сообщили ТАСС представители мэрии города.

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Центр создаётся при поддержке Агентства стратегических инициатив. Уже достигнуты договорённости о сотрудничестве будущего центра с киностудией «Союзмультфильм» и Институтом кинематографии имени Герасимова, где педагоги будущего центра смогут пройти программы повышения квалификации и стажировки.

Меморандум о создании регионального анимационного кластера в Новосибирске был подписан в 2021 году. После этого был запущен пилотный центр анимации, оснащённый специализированной техникой для создания 2D- и 3D-мультипликации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Ассоциация анимационного кино России начала разработку дорожной карты по созданию отечественного программного обеспечения для мультипликации в условиях ограничений поставок иностранных лицензионных программ.

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