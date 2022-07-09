Новосибирск, , 12:01 — REGNUM В Новосибирской области 10 и 11 июля в Карасукском районе сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

«До 15:00 (время местное) 11 июля 2022 года на территории Новосибирска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — говорится в прогнозе.

Отметим, что завтра, 10 июля, на территории Новосибирской области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с, температура воздуха ночью +12…+17 °C, днём — +26…+31 °C.