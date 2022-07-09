Вашингтон, 9 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В ходе саммита G20 госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД КНР Ван И.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

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Блинкен оценил встречу как «полезную и конструктивную». Глава Госдепа заявил, что США намерены предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь на 368 млн долларов.

Также Блинкен выразил озабоченность из-за ситуации вокруг Тайваня.