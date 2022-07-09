Бичурский район, Бурятия, 9 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии из-за сухих гроз возникло восемь лесных пожаров. Возгорания зафиксированы на территории шести районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

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В борьбе с огнём было задействовано 165 пожарных-десантников и сотрудников лесной охраны, а также 34 единицы техники. Пройденная огнём площадь достигла 24 га.

«Четыре лесных пожара в Бичурском, Иволгинском, Селенгинском и Тарбагатайском районах ликвидированы. Ещё 2 лесных пожара в Иволгинском и Селенгинском районах локализованы», — отметили в ведомстве.

По состоянию на утро 9 июля, пожарные продолжают ликвидацию четырёх лесных пожаров.