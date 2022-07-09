Люберцы, Московская область, , 11:59 — REGNUM Частный вертолёт совершил экстренную жёсткую посадку в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы Московской области. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Вертолет (сс) Sparky Mark

«09.07.2022 в 10:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение об экстренной посадке вертолета в городском округе Люберцы, поселок Октябрьский», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате инцидента винтокрылая машина не получила повреждений и никто не пострадал. Кроме того, не произошло розлива топлива и возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский самолет Boeing 737, совершавший перелёт из Сочи в Омск, который подал сигнал тревоги, совершил посадку в аэропорту города Уфы.