Новосибирск, , 11:55 — REGNUM Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработали и ввели в эксплуатацию два детектора для экспериментов на источниках синхротронного излучения — интегрирующий и счётный. Их установят на станции Центра коллективного пользования «СКИФ».

Проект СКИФа Akademgorodok2.ru

Отмечается, что прототип интегрирующего детектора уже испытан и показал хорошие результаты.

Отличие прототипа и реального детектора — в размере и апертуре.

Также на коллайдере ВЭПП-4М проводятся исследования с синхротронным излучением.