Новосибирск, 9 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработали и ввели в эксплуатацию два детектора для экспериментов на источниках синхротронного излучения — интегрирующий и счётный. Их установят на станции Центра коллективного пользования «СКИФ».

Akademgorodok2.ru Проект СКИФа

Отмечается, что прототип интегрирующего детектора уже испытан и показал хорошие результаты.

Отличие прототипа и реального детектора — в размере и апертуре.

Также на коллайдере ВЭПП-4М проводятся исследования с синхротронным излучением.