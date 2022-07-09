Донецк, 9 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. ВСУ снова обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.ru Солдаты ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:28 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за 10 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР.