Боровск, Калужская область, , 12:21 — REGNUM Четырёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа в деревне Митяево Боровского района Калужской области 8 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Ребёнок санитарной авиацией экстренно был доставлен в детскую областную больницу Калужское региональное следственное управление СК России

По предварительным данным, ребёнок находился в спальной комнате, мать мальчика была на кухне, где готовила еду. Ребенок открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Мальчик упал на металлическую трубу, получил повреждения. Ребенок санитарной авиацией экстренно был доставлен в детскую областную больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, дальнейшее лечение он будет получать на дому.

Следователи устанавливают детали произошедшего, выясняют условия жизни и воспитания ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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