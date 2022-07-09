Лондон, 9 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Бывший главный наставник футбольного клуба «Дерби Каунти» Уэйн Руни может получить работу в одной из команд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) The Times.

Станислав Ведмидь Уэйн Руни

По данным источника, 36-летний специалист может стать главным тренером «Ди-Си Юнайтед» из Вашингтона, который в данный момент активно ищет нового кандидата на пост своего главного наставника.

Отметим, 24 июня Уэйн Руни объявил о своём уходе из «Дерби Каунти» и предлагалось, что он сразу продолжит свою тренерскую карьеру, однако, как выяснилось, известный в прошлом футболист прошёл курс по получению профессиональной тренерской лицензии только наполовину.