Томск, 9 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Томской области за шесть месяцев 2022 года родились 4576 детей — 2432 мальчика и 2144 девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Gtrk-kaluga.ru Новорожденные

При этом врачи областного перинатального центра приняли 44 двойни и одну тройню. Самым крупным новорожденным оказался мальчик весом 5 кг и 120 грамм.

«В областном перинатальном центре 217 малышей родились раньше срока, из них семеро весом менее килограмма. Богатырей весом более 4 килограммов родилось 134», — отметила главный акушер-гинеколог облздрава Татьяна Чернобай.

Добавим, что по данным портала «VTomske», за первые полгода 2021 года в регионе родились 4738 детей.