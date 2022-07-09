Москва, 9 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Чаще всего в российском сегменте сети интернет в 2022 году пираты размещали научно-фантастический фильм «Не смотрите наверх». Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Group-IB.

Цитата из фильма «Не смотрите наверх» 2021 Фильм «Не смотрите наверх» 2021

Американский сатирический фильм «Не смотрите наверх» режиссёра Адама Маккея с Леонардно Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс вышел в прокат в последнюю неделю 2021 года. Специалисты Group-IB обнаружили в рунете наибольшее число нелегальных копий этого фильма по итогам первой половины 2022 года.

В тройку самых популярных у пиратов фильмов первой половины 2022 года вошли «Бэтмен» Мэтта Ривза и «Финч» Мигеля Сапочника. Замкнули пятёрку боевик «Красное уведомление» и «Матрица: Воскрешение».

Продолжили список картины «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Никто» и «Не время умирать». В десятку также» вошли фильмы «Человек-паук: Нет пути домой» и «Проект «Адам».