Бухарест, , 11:42 — REGNUM Иерархи Румынской православной церкви (РМПЦ) официально призвали верующих молиться за то, чтобы на всей территории Румынии прошли дожди. Об этом 9 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

По словам предстоятеля РМПЦ патриарха Даниила, подобная практика позволит «объединить людей в надежде на лучшее». «В очень тревожном контексте, вызванном засухой, которая сильно повлияла на сельское хозяйство и другие сферы деятельности, Румынский Патриархат обращается с предложением ко всем своим епархиям совершать такие обряды», — говорится в заявлении клириков.

Напомним, в настоящее время на большей части Румынии установилась нехарактерная для данной географической широты жаркая погода. Различным фазам засухи подвержены более 75% территории страны.