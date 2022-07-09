Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:41 — REGNUM Более 30 человек пострадали во время массовых протестов и госпитализированы в Национальную больницу Коломбо, передает 9 июля Ada Derana.

Полицейский. Шри-Ланка Indi Samarajiva

Ранее протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки. Политические активисты призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом.

Шри-Ланка переживает тяжелый экономический кризис. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, в итоге страна не может купить достаточно топлива. Наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов и газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Президента Шри-Ланки эвакуировали военные