Астрахань, 9 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Третий этап ралли-рейда «Шелковый путь», который проходил в Астрахани, в зачете грузовых автомобилей выиграл экипаж российской команды «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова. Об этом 9 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Daniel Galleguillos Грузовик команды «КАМАЗ-мастер»

При этом общая протяжённость этапа составила 387,02 км, а протяжённость скоростного участка — 322,98 км.

Победный результат экипажа Сотникова составил 3 часа 29 минут 52 секунды. Второй и третье места также заняли представители «Камаз-мастера»: экипажи Андрея Каргинова (+5 минут 51 секунда) и Эдуарда Николаева (+7 минут 59 секунд).

Отметим, ралли-рейд «Шелковый путь» закончится 16 июля в 2022 году его маршрут приурочен к 350-летию со дня рождения русского императора Петра I, проходя через связанные с его именем города.