Народное восстание в Шри-Ланке — трансляция
Известие о захвате резиденции президента Шри-Ланки активно комментируют в интернете. Некоторые выдвигают версию, что переворот в островном государстве произошел с одобрения США. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.
«Кризис там искусственный на 200%, вопрос: кто их президентом манипулировал и какова цель…» — рассуждает Дмитрий Марченко.
«Чтобы решить проблемы в стране, нужно штурмовать не президентской дворец в Шри-Ланке, а Белый дом в Вашингтоне и Пентагон заодно», — считает Артем.
«Даёшь бунты в Лондоне, Париже, Варшаве и, конечно же, в Вашингтоне!» — предлагает Евгений Шелест.
«Доигрались?! Запад сладко обещал им всякую ересь, и они повелись: российские самолеты задерживали, под санкциями подписывались», — напомнил Василий Розинкин.
«Сначала народ стран, не имеющих сфер, пополняющих бюджет, просит независимости. А потом обвиняют власть из-за невозможности импорта. Иногда лучше оставаться во взаимовыгодных отношениях, выбрав наименее опасного партнера для сотрудничества. Либо войти в состав другого государства», — рассуждает Наталья Григорьева.
Читайте также: На Шри-Ланке захвачена президентская резиденция. Сеть: «Доигрались?»
Политический и экономический кризисы достигли своего апогея на Шри-Ланке. Сегодня, 9 июля, протестующие ворвались в президентский дворец, президенту Готабаю Раджапаксу пришлось спасаться бегством, пишут местные СМИ.
В результате столкновений манифестантов с полицией пострадали как минимум 30 человек.
Каждодневные протесты жителей островного государства продолжаются с марта 2022 года. В стране случился сильнейший за всю ее историю экономический кризис: на острове нет бензина, свет включают лишь на пару часов в день. Власти Шри-Ланки объявили дефолт, а люди требуют отставки Раджапакса.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Странам БРИКС следовало бы экстренно прийти на помощь Шри-Ланке, терпящий экономическое бедствие и политический кризис, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. В своем телеграм-канале 9 июля он пояснил:
«В Шри-Ланке (остров Цейлон) — народное восстание. Причина — глубокий финансово-экономический, энергетический (топливный) кризис в связи с коллапсом туристической отрасли из-за пандемических международных отграничений. На АЗС практически нет топлива, многие ланкийцы остались без работы и средств к существованию. Народ захватил резиденцию президента. И вот тут такая мысль: а не стоит ли прийти на помощь Шри-Ланке странам БРИКС, прежде всего России, Китаю и Индии?
Причем прийти на помощь экстренно, срочно, прямо сейчас?..».
Читайте подробнее: Мнение: А не стоит ли прийти на помощь Шри-Ланке странам БРИКС?
Военные успели эвакуировать президента — протесты всё еще продолжаются.
Кортеж президента Шри-Ланки замечен в столичном аэропорту. Глава государства, чья резиденция уже находится под контролем протестующих, пытается покинуть страну.
На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей.
МИД РФ.
Наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов и газа.
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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с массовыми протестами в стране.
73-летний Готабая Раджапакса скрылся.
Экстренное заседание лидеров партий созвал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в связи с проходящими протестами, сообщил 9 июля его офис.
Читайте подробнее: Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание
Часть жителей спешно покидает Коломбо.
Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Adaderana.
Читайте также: Депутаты Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку
С призывом к гражданам России стараться избегать мест массового скопления людей в Шри-Ланке из-за проходящих в этой стране беспорядков обратилось посольство РФ в островном государстве. Об этом 9 июля говорится в сообщении российского диппредставительства в Шри-Ланке в его телеграм-канале.
Об этом: Граждан России призвали избегать мест скопления людей в Шри-Ланке
Местные издания пишут, что протестующие в Коломбо пытаются захватить Центральный банк страны.
Толпа взяла штурмом дворец президента Шри-Ланки и другие государственные учреждения, власти в стране больше нет.
Угрозы российским дипломатам и туристам в Шри-Ланке нет, вопрос об эвакуации не стоит, сообщили в российском посольстве.
Полицейские Шри-Ланки применили слезоточивый газ против участников массовых протестов в стране. Трансляцию с массовых протестных акций 9 июля ведут местные телеканалы.
Об этом: Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Шри-Ланке
Толпа взяла штурмом дворец президента Шри-Ланки и другие государственные учреждения, власти в стране больше нет.
Угрозы российским дипломатам и туристам в Шри-Ланке нет, вопрос об эвакуации не стоит, сообщили в российском посольстве.
По информации местных СМИ, президент пытается сбежать из страны и уже прибыл в аэропорт Коломбо.
Немецкий посол в Шри-Ланке называет происходящее «реализацией права на мирный протест».
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в аэропорт и пытается покинуть страну на фоне протестов.
Формально он ещё остаётся главой государства, но группа депутатов уже потребовала его отставки.
Мятежники вскрыли гараж с личной коллекцией автомобилей президента Шри-Ланки.
Два корабля ВМС Шри-Ланки покинули порт Коломбо с неустановленными лицами на борту, передает 9 июля Adaderana.
Читайте подробнее: Два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо, на борту — неизвестные
Шриланкийские протестующие отдыхают на президентской кровати и смотрят телевизор.
Президент Шри-Ланки заявил, что отнесётся с уважением к любому решению, которое примут лидеры партий во время совещания. Сам Готабая Раджапакса был замечен по дороге в аэропорт.
Возможно, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в данный момент уже покинул свою страну на самолёте. Об этом 9 июля заявил бывший посол островного государства в России Удаянга Виратунга, находящийся в Коломбо.
Читайте подробнее: Бывший посол Шри-Ланки заявил, что президент страны уже покинул её
Число восставших у здания президента Шри-Ланки растёт.Ранее протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки. Активисты преодолели баррикады, пролезли через забор и взяли под контроль здание, проникнув внутрь. Они в одежде искупались в бассейне лидера страны Готабая Раджапакса, а также взгромоздились на его кровать.
Собравшиеся на экстренное заседание лидеры партий Шри-Ланки призвали президента страны Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Newswire.
Читайте также: Лидеры партий Шри-Ланки призвали Раджапаксу подать в отставку
Страну 73-летний Раджапакса возглавил в ноябре 2019 года. 9 июля Раджапакса заявлял, что с уважением отнесётся к любому решению, которое примут на встрече лидеров политических партий.
Временным президентом Шри-Ланки, согласно конституции, станет спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена. Об этом 9 июля сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким на своей странице в одной из соцсетей.
Подробности в материале: Временным президентом Шри-Ланки станет спикер парламента страны
Просьбу об уходе в отставку с занимаемых постов из-за подавляющего требования представителей политических партий страны направит президенту и премьер-министру Шри-Ланки спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена. Об этом 9 июля сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким на своей странице в одной из соцсетей.
Об этом: Спикер парламента Шри-Ланки призовёт президента страны уйти в отставку
На Шри-Ланке на фоне последних событий будет сформировано всепартийное правительство. Нынешний премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе решил оставить пост. О том, что он намерен подать в отставку, он сам написал на своей странице в соцсети Twitter. Свое решение он объяснил желанием сохранить безопасность жителей республики и разрешить ситуацию мирным путем.
Спецпредставитель президента Шри-Ланки, министр образования страны Сусил Премаджаянта, который должен был прибыть в Москву 10 июля, пока не приедет. Об этом 9 июля глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости.
Читайте подробнее: Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложен — МИД РФ
Происходящее в Шри-Ланке является внутренним делом. Об этом 9 июля сообщили РИА Новости в МИД России.
Читайте также: В МИД РФ назвали происходящее в Шри-Ланке внутренним делом
Напомним, ещё в мае запрет на продажу топлива частным лицам привел к массовым беспорядкам, в результате которых погибли 200 человек. В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. тонн сырой нефти после обращения президента страны.
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапаксы уйдет в отставку 13 июля. Об этом сообщил один из новостных порталов со ссылкой на спикера парламента Махинду Япа Абейвардена, который станет временно исполнять обязанности главы государства.
Подробности в материале: Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля
Внимание! На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать мест массового скопления людей.
Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.
Протестующие, захватившие резиденцию главы Шри-Ланки, обнаружили там огромное количество денежных купюр. Миллионы рупий лежали в шкафу президента Готабаи Раджапаксы, пишут местные СМИ.
Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором, как утверждается, они пересчитывают 17,8 млн.
По данным Департамента иностранных ресурсов Шри-Ланки, структура внешнего долга Шри-Ланки в процентном выражении в апреле 2021 года была следующей:
Заимствования на международном рынке капитала составляют 47 процентов, Азиатский банк развития — 13 процентов, Китай — 10 процентов, Япония — 10 процентов, Всемирный банк — 9 процентов, Индия — 2 процента и другие — 9 процентов.
Таким образом, простой взгляд на факты, которые обычно игнорируются или замалчиваются, показывает, что Китай не такой, каким его изображают. Настоящие виновники — из тех же западных стран, в которых был придуман рассказ о «китайской долговой ловушке».
Цитата канала maslovasia.
Бывший президент Махинда Раджапакса (да-да, родственник) был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра в мае, как и три других члена семьи, которые занимали руководящие должности в кабинете министров.
Почему? Потому, что не надо было брать огромные кредиты у Китая, в надежде что «все простят», но при этом не строить ни порты, ни дороги. Потому что страной управляет десятилетие один клан Раджапакса, который десятилетия подряд в коррупции. Потому что нельзя строить всю экономику только на сервисных услугах.
Теоретически Шри-Ланку можно взять под международную опеку группе стран, например Индии, России и Китаю. Или только России — как минимум получим отличный курорт.
Цитата канала maslovasia.
Lanka Indian Oil Company — дочерняя компания IndianOil в Шри-Ланке является единственной частной нефтяной компанией, которая управляет розничными заправочными станциями в стране, заявила, что с 10 июля возобновляет поставки топлива на свои заправки.
Подробности в материале: На заправках Шри-Ланки возобновили подачу топлива
Волнения на Шри-Ланке, подробности и анализ от мировых СМИ:
Цитата канала politkremlin.
Ситуация в Шри-Ланке близка к критической. Президентский дворец взят штурмом тысячами восставших граждан, местонахождение главы государства неизвестно, протесты продолжаются — это последствия краха экономики из-за дефолта по гигантскому внешнему долгу, острого дефицита газа, топлива и продовольствия.
Райский остров из-за пандемии COVID-19 потерял поток туристов, а правительство — возможность приобретать энергоресурсы на внешнем рынке, а на 22-миллионной Шри-Ланке нет месторождений углеводородов: все они импортируются.
Тем временем полиция Шри-Ланки проводит расследование инцидента, связанного с поджогом частной резиденции премьер-министра Ранила Викремесингхе прошлой ночью. Уже задержали трех подозреваемых.
Глава Минсельхоза Шри-Ланки Махинда Амаравира заявил об уходе со своего поста.
В стране уже несколько месяцев идут протесты из-за топливного кризиса: бензин закончился, а денег на его импорт, как утверждали власти, у Шри-Ланки нет.
Резиденция президента была захвачена накануне, 9 июля. Вчера же манифестанты подожгли дом премьер-министра. В результате протестов и президент, и премьер-министр решили уйти в отставку.
То, что не сгорело, продолжают осваивать протестующие. В ход пошли беговые дорожки.
Сотрудники полиции задержали в Коломбо трех человек, связанных с поджогом частной резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, передает Daily Mirror.
Читайте подробнее: В Шри-Ланке задержали поджигателей резиденции премьера
Президент Шри-Ланки уйдёт в отставку на фоне массовых протестов. Свой пост покинет также и спикер парламента.
После официальных заявлений протестующие сожгли частный дом премьера и ворвались в резиденцию президента. Там они купались в бассейне, расположились в личных покоях, а также нашли наличные (примерно 3 миллиона рублей).
Появились кадры из полностью сгоревшего дома премьер-министра Шри-Ланки Ранила Вкиремесингхе. Огромная толпа протестующих в ходе вчерашних массовых акций в Коломбо ворвалась в его резиденцию, после чего подожгла здание — полиция к настоящему моменту задержала лишь троих подозреваемых.
Зданию принесен колоссальный ущерб, восстанавливать его, похоже, абсолютно бессмысленно. Огонь полностью уничтожил содержимое комнат — обгоревшее ранее роскошное здание сейчас скорее напоминает заброшенную стройку.
Индия выделила $3,8 млрд Шри-Ланке в связи с социально-экономическим и политическим кризисом в этом островном государстве.
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Президент Шри-Ланки Раджапакса официально сообщил премьеру страны, что уйдет в отставку.
Президентские и парламентские выборы в Шри-Ланке после отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы пройдут до марта 2023 года.
Посольство Индии в Шри-Ланке выступило с опровержением информации в некоторых СМИ о том, что Нью-Дели намеревается направить воинский контингент в это островное государство.
Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса официально сообщил премьер-министру страны Ранилу Викрамасингхе о своём уходе в отставку.
Подробности в материале: Лидер Шри-Ланки официально подтвердил информацию о своей отставке
Самонадеянные и избыточно репрессивные меры свергнутого президента Готабая Раджапаксы, включая частичный запрет на использование интернета, лишь озлобили граждан и спровоцировали толпу на агрессивные действия. Теперь, после восстания, Шри-Ланке предстоит полное государственное переустройство. В условиях гуманитарного кризиса, голода, отсутствия электричества и бензина многочисленные и противоречивые политические группировки Шри-Ланки будут вынуждены искать внешних покровителей в борьбе за власть.
Подробности: Шри-Ланка: что случилось?
Посольство Индии в Шри-Ланке опровергло информацию в некоторых ланкийских СМИ о наличии у Нью-Дели планов направить туда воинский контингент.
Подробности: Индия не будет отправлять войска в Шри-Ланку
Президентские и парламентские выборы в Шри-Ланке состоятся до марта 2023 года.
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Президентские, а также парламентские выборы в Шри-Ланке после отставки Готабаи Раджапаксы пройдут до марта 2023 года.
Посольство Индии в Шри-Ланке выступило с опровержением информации СМИ о том, что Нью-Дели намеревается направить военных в островное государство. Об этом сообщило индийское диппредставительство в Twitter.
Читайте подробнее: В Индии заявили, что не намерены отправлять войска в Шри-Ланку
Число пострадавших в акциях протестов в Шри-Ланке превысило 100 человек. Страна переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. В южноазиатском государстве невиданная инфляция, практически закончилось топливо, не хватает продовольствия.
Тысячи протестующих захватили резиденцию и офис президента, требуя его отставки. Полиция пыталась разогнать толпу с помощью слезоточивого газа и выстрелов в воздух, но ей не удалось справиться с протестующими. Миллионы просмотров в соцсетях набирают кадры, где протестующие пересчитывают заначку президента — почти 18 миллионов рупий (50 тысяч долларов).
Цитата канала «Война с фейками».
Полиция тем временем задержала трёх подозреваемых в поджоге дома премьер-министра. Резиденцию Ранила Викрамасингхе протестующие захватили и полностью сожгли.
Цитата канала «Война с фейками».
Уже известно, что премьер согласился уйти в отставку «ради безопасности граждан». Президент Шри-Ланки Готабайя Роджапакса готов покинуть пост 13 июля. Днем ранее глава государства попытался бежать из страны на своем самолете. Где он сейчас — неизвестно.
Цитата канала «Война с фейками».
Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом.
Цитата канала «Война с фейками».
Министерство обороны Шри-Ланки не отправляло войска для разгона демонстрантов, заявили в ведомстве.
Читайте также: В Шри-Ланке опровергли отправку войск для разгона демонстрантов
Правда: Кризис на Шри-Ланке имеет затяжной характер и начался задолго до спецоперации. При этом страна не получала никакой помощи от МВФ или от других государств, которые, сосредоточившись на военной поддержке Украины, не смогли найти средств на предотвращение гуманитарной катастрофы на Шри-Ланке. Об этом рассказал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе. Кроме того, среди причин кризиса он назвал уменьшение дохода от налогообложения (на этом потеряли около $40 млрд по курсу до начала кризиса).
На экономику страны сокрушительно повлияло сокращение иностранного туризма из-за пандемии. В 2019 году страну посетило свыше 2 млн туристов, в 2020-м — чуть больше 500 тыс., в 2021-м — 195 тысяч. В 2020-м доход от туриндустрии снизился в 4,5 раза по сравнению с 2019-м. Это привело к нехватке валютных резервов, а занять их извне было невозможно из-за внешнего долга страны, который достиг $51 млрд.
Еще одна причина кроется в неудачном эксперименте президента Шри-Ланки Готабая Раджапаксы, который в начале прошлого года запретил аграриям использовать неорганические удобрения. За полгода страна потеряла в производстве чая $425 млн и вынуждена была импортировать рис на $450 млн при том, что раньше обеспечивала им себя сама. В итоге — рост инфляции и обесценивание национальной валюты.
Заявление Блинкена — еще одна бездарная попытка протолкнуть в международную повестку тему с украинским зерном.
Цитата канала «Война с фейками».
Министерство обороны Шри-Ланки не направляло войска для разгона демонстрантов в район Галле Фейс, где расположен палаточный городок протестующих. Об этом 11 июля сообщил портал Adaderana со ссылкой на военное ведомство.
Читайте подробнее: В Шри-Ланке опровергли сообщения об отправке войск в городок протестующих
Действующее правительство Шри Ланки уйдет в отставку только после формирования правительства с участием всех политических партий, говорится 11 июля в заявлении пресс-службы офиса премьер-министра островного государства.
Подробности в материале: В правительстве Шри-Ланки назвали условие ухода в отставку
Миллионы рупий наличными, оставленные президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой, бежавшим из своей резиденции в столице, будут переданы в суд, сообщила полиция в понедельник 11 июля.
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подтвердил, что объявит о своей отставке 13 июля. Как стало известно агентству Europa Press, об этом глава государства заявил сегодня утром премьер-министру Ранилу Викрамасингхе.
Президент Шри-Ланки на фоне массовых протестов официально заявил, что уходит в отставку. Готабай Раджапакса покинет свой пост 13 июля. Новые выборы планируют провести до марта 2023 года.
Президент Шри-Ланки находится «в соседней стране» и вернется в Коломбо к 13 июля, пишут местные СМИ.
Глава парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что лидеры политических партий страны на общем совещании приняли решение назначить выборы нового президента страны парламентом на 20 июля.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса не уезжал за границу и находится на территории страны, сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на спикера ланкийского парламента Махинду Япу Абеивардену.
Подробности в материале: Спикер парламента Шри-Ланки: президент Раджапакса не покидал страну
Выборы нового президента Шри-Ланки пройдут 20 июля, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на спикера парламента Шри-Ланки Махинду Япу Абеивардену.
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Свою кандидатуру на пост президента Шри-Ланки выдвинет лидер ланкийской оппозиции Саджит Премадаса. Об этом политик сообщил телерадиовещательной корпорации «Би-би-си»
Подробности в материале: Лидер оппозиции Шри-Ланки объявил о планах баллотироваться в президенты
Выборы. Александр Горбаруков @ ИА REGNUM
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш указал участникам конфликта в Шри-Ланке на необходимость диалога и постепенной передачи власти, осудив любые акты насилия.
Сотрудники сервиса эксклюзивного обслуживания Silk Route международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике отказались выходить на работу из-за возможного массового вылета представителей политических элит, пишет Newsfirst.
Крыло самолёта. Валентина Андреева @ ИА REGNUM
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке, документ датирован 13 июля. Об этом сообщила во вторник ланкийская газета Daily Mirror.
Сообщается, что заявление президента подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента Махинде Япе Абеивардене.
Младший брат президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, экс-министр финансов страны Базил Раджапакса не смог вылететь из международного ланкийского аэропорта Бандаранаике из-за отказа в обслуживании после протестов пассажиров, пишет Daily Mirror.
Из-за отказа в обслуживании после протестов пассажиров младший брат президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы и экс-глава минфина страны Базил Раджапакса не смог вылететь из международного аэропорта Бандаранаике. Об этом 12 июля сообщает британская газета Daily Mirror.
Подробности в материале: Брат президента Шри-Ланки не смог вылететь из Коломбо — Daily Mirror
Крыло самолёта. @ ИА REGNUM
Раджапакса и его жена провели предыдущую ночь на военной базе недалеко от международного аэропорта. Они планировали вылететь в ОАЭ, но пропустили четыре авиарейса. Куда последовал после этого президент, не уточняется.
Сотрудники миграционной службы международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике не пустили на авиарейс из Коломбо президента страны Готабаю Раджапаксу, сообщает AFP. Служащие аэропорта «отказали Готабае Раджапаксе в доступе в ВИП-зал, в то время как глава государства хотел избежать открытого для публики терминала, опасаясь реакции пассажиров».
Десять человек пострадали в потасовке, возникшей между протестующими, которые с субботы находятся в резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе Temple trees. Об этом сообщил 12 июля ланкийский новостной портал Newsfirst.
О причинах столкновений в резиденции премьера Шри-Ланки не сообщается. Пострадавшие доставлены в национальный госпиталь Коломбо.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса застрял в аэропорту страны во вторник 12 июля в унизительном противостоянии с сотрудниками иммиграционной службы, что не позволило ему вылететь за границу.
Об этом: Президент Шри-Ланки не смог бежать за границу, опасаясь народного гнева
Светлана Просекова о событиях в Шри-Ланке:"Я говорила с жителями Коломбо. Они объясняли, что президент сам уйти не мог, потому что это могло потянуть за собой расследование, его могли обвинить в коррупции. Он мог попасть в тюрьму. Такой поворот событий, по мнению местных, был нежелателен для правящего клана. А на «стихийный» народный бунт, захват резиденции, многое можно было списать…
Вы видели фотографии, как эти милые люди, которые ворвались в президентский дворец, купаются в бассейне, лежат на кроватях главы государства, пересчитывают обнаруженные здесь деньги, едят на кухне? Мне смешно было на это смотреть. Их явно там ждали, специально для них приготовили обед».
Контакты на экстренный случай:
Посольство РФ в Шри-Ланке: +9411 2 697 036 — общий, +9411 2 697 042. Консульский отдел Посольства: +9411 2 697 036 — общий, +9411 2 697 042. Телефон экстренной связи в случае ЧС: +9477−7 287 988
Готабая Раджапакса. Официальный сайт Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка
Шри-Ланка является одним из популярных мест для российских туристов.
Светлана Просекова, которая три года живет на Шри-Ланке, рассказала «МК» о событиях в столице и жизни на острове:
«На мой взгляд, это была хорошо спланированная акция. За уличными беспорядками стояли определенные силы. Людям, которые участвовали в протестах, бесплатно раздавали еду, были организованы палаточные лагеря, напечатаны листовки. Жители Шри-Ланки очень терпеливые, по натуре — домоседы. Явно были заинтересованные фигуры, которые спровоцировали протесты. То, что 9 июля намечается многотысячный митинг, было известно заранее. Думаю, что многие понимали, чем он может закончиться. В целом Шри-Ланка достаточно миролюбивая страна. Во время предыдущих протестных акций демонстранты пели песни, били в барабаны. Такого, чтобы беспорядки бушевали по всему городу, были перекрыты дороги, не было. Митинги проходили в специально отведенных местах, где протестующие провозглашали свои лозунги. В городе на перекрестках стояли полицейские. А сейчас, видимо, была дана команда взять президентский дворец. Охранявшая дворец полиция ограничилась стрельбой в воздух».
Обострение ситуации в Шри-Ланке может привести к росту цен на чай в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.
Об этом: В РФ может подорожать чай из-за ситуации в Шри-Ланке — версия
Чай. (cc) Couleur