Политический и экономический кризисы достигли своего апогея на Шри-Ланке: 9 июля, протестующие ворвались в президентский дворец, президент Готабая Раджапакс уходит в отставку, пишут СМИ. Происходящие в Шри-Ланке события не носят характера государственного переворота. Это народное восстание, для которого были реальные социально-экономические и политические причины. Однако, как обычно бывает в таких случаях, разнонаправленные внутренние и внешние силы неизбежно будут использовать происходящее на острове в своих интереса, — считает востоковед Александр Савельев. Каждодневные протесты жителей островного государства продолжаются с марта 2022 года: на острове нет бензина, свет включают лишь на пару часов в день. Приходится признать, что, приведя к власти некомпетентное и коррумпированное руководство, население Шри-Ланки не только обрекло себя на голод и нищету, но и, скорее всего, обрекло свою молодую постколониальную государственность на новые испытания. Подробности о том, как развиваются события в островном государстве читайте в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Шри-Ланка: что случилось? Читайте также: Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки

Photojournal.jpl.nasa.gov Карта Шри-Ланки

10:40 09.07.2022 Известие о захвате резиденции президента Шри-Ланки активно комментируют в интернете. Некоторые выдвигают версию, что переворот в островном государстве произошел с одобрения США. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии. «Кризис там искусственный на 200%, вопрос: кто их президентом манипулировал и какова цель…» — рассуждает Дмитрий Марченко. «Чтобы решить проблемы в стране, нужно штурмовать не президентской дворец в Шри-Ланке, а Белый дом в Вашингтоне и Пентагон заодно», — считает Артем. «Даёшь бунты в Лондоне, Париже, Варшаве и, конечно же, в Вашингтоне!» — предлагает Евгений Шелест. «Доигрались?! Запад сладко обещал им всякую ересь, и они повелись: российские самолеты задерживали, под санкциями подписывались», — напомнил Василий Розинкин. «Сначала народ стран, не имеющих сфер, пополняющих бюджет, просит независимости. А потом обвиняют власть из-за невозможности импорта. Иногда лучше оставаться во взаимовыгодных отношениях, выбрав наименее опасного партнера для сотрудничества. Либо войти в состав другого государства», — рассуждает Наталья Григорьева. Читайте также: На Шри-Ланке захвачена президентская резиденция. Сеть: «Доигрались?»

10:40 09.07.2022 Политический и экономический кризисы достигли своего апогея на Шри-Ланке. Сегодня, 9 июля, протестующие ворвались в президентский дворец, президенту Готабаю Раджапаксу пришлось спасаться бегством, пишут местные СМИ. В результате столкновений манифестантов с полицией пострадали как минимум 30 человек. Каждодневные протесты жителей островного государства продолжаются с марта 2022 года. В стране случился сильнейший за всю ее историю экономический кризис: на острове нет бензина, свет включают лишь на пару часов в день. Власти Шри-Ланки объявили дефолт, а люди требуют отставки Раджапакса. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки

10:51 09.07.2022 Странам БРИКС следовало бы экстренно прийти на помощь Шри-Ланке, терпящий экономическое бедствие и политический кризис, считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин. В своем телеграм-канале 9 июля он пояснил: «В Шри-Ланке (остров Цейлон) — народное восстание. Причина — глубокий финансово-экономический, энергетический (топливный) кризис в связи с коллапсом туристической отрасли из-за пандемических международных отграничений. На АЗС практически нет топлива, многие ланкийцы остались без работы и средств к существованию. Народ захватил резиденцию президента. И вот тут такая мысль: а не стоит ли прийти на помощь Шри-Ланке странам БРИКС, прежде всего России, Китаю и Индии? Причем прийти на помощь экстренно, срочно, прямо сейчас?..». Читайте подробнее: Мнение: А не стоит ли прийти на помощь Шри-Ланке странам БРИКС?

10:51 09.07.2022 Военные успели эвакуировать президента — протесты всё еще продолжаются.

11:19 09.07.2022 Кортеж президента Шри-Ланки замечен в столичном аэропорту. Глава государства, чья резиденция уже находится под контролем протестующих, пытается покинуть страну.

11:22 09.07.2022 На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей. МИД РФ.

11:42 09.07.2022 Наблюдается нехватка продовольствия, медикаментов и газа. Читайте также: Более 30 человек пострадали во время протестов на Шри-Ланке

11:43 09.07.2022 Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с массовыми протестами в стране.

11:43 09.07.2022 73-летний Готабая Раджапакса скрылся.

11:44 09.07.2022 Штурм резиденции президента Шри-Ланки. Цитата из видео.

11:46 09.07.2022 Захватившие резиденцию президента Шри-Ланки протестующие купаются в его бассейне.

11:49 09.07.2022 Экстренное заседание лидеров партий созвал премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в связи с проходящими протестами, сообщил 9 июля его офис. Читайте подробнее: Премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное заседание

11:59 09.07.2022 Часть жителей спешно покидает Коломбо.

12:03 09.07.2022 Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Adaderana. Читайте также: Депутаты Шри-Ланки призвали президента уйти в отставку

12:11 09.07.2022 С призывом к гражданам России стараться избегать мест массового скопления людей в Шри-Ланке из-за проходящих в этой стране беспорядков обратилось посольство РФ в островном государстве. Об этом 9 июля говорится в сообщении российского диппредставительства в Шри-Ланке в его телеграм-канале. Об этом: Граждан России призвали избегать мест скопления людей в Шри-Ланке

12:28 09.07.2022 Местные издания пишут, что протестующие в Коломбо пытаются захватить Центральный банк страны.

12:38 09.07.2022 Толпа взяла штурмом дворец президента Шри-Ланки и другие государственные учреждения, власти в стране больше нет.

12:39 09.07.2022 Угрозы российским дипломатам и туристам в Шри-Ланке нет, вопрос об эвакуации не стоит, сообщили в российском посольстве.

12:42 09.07.2022 Полицейские Шри-Ланки применили слезоточивый газ против участников массовых протестов в стране. Трансляцию с массовых протестных акций 9 июля ведут местные телеканалы. Об этом: Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Шри-Ланке

12:45 09.07.2022 Толпа взяла штурмом дворец президента Шри-Ланки и другие государственные учреждения, власти в стране больше нет.

12:45 09.07.2022 Угрозы российским дипломатам и туристам в Шри-Ланке нет, вопрос об эвакуации не стоит, сообщили в российском посольстве.

12:47 09.07.2022 По информации местных СМИ, президент пытается сбежать из страны и уже прибыл в аэропорт Коломбо.

12:49 09.07.2022 Немецкий посол в Шри-Ланке называет происходящее «реализацией права на мирный протест».

13:01 09.07.2022 Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в аэропорт и пытается покинуть страну на фоне протестов. Формально он ещё остаётся главой государства, но группа депутатов уже потребовала его отставки.

13:03 09.07.2022 Готабая Раджапакса. president.gov.lk

13:11 09.07.2022 Мятежники вскрыли гараж с личной коллекцией автомобилей президента Шри-Ланки.

13:21 09.07.2022 Два корабля ВМС Шри-Ланки покинули порт Коломбо с неустановленными лицами на борту, передает 9 июля Adaderana. Читайте подробнее: Два корабля ВМС Шри-Ланки покинули Коломбо, на борту — неизвестные

13:22 09.07.2022 Шриланкийские протестующие отдыхают на президентской кровати и смотрят телевизор.

13:34 09.07.2022 Президент Шри-Ланки заявил, что отнесётся с уважением к любому решению, которое примут лидеры партий во время совещания. Сам Готабая Раджапакса был замечен по дороге в аэропорт.

13:36 09.07.2022 Возможно, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в данный момент уже покинул свою страну на самолёте. Об этом 9 июля заявил бывший посол островного государства в России Удаянга Виратунга, находящийся в Коломбо. Читайте подробнее: Бывший посол Шри-Ланки заявил, что президент страны уже покинул её

13:40 09.07.2022 Число восставших у здания президента Шри-Ланки растёт. Ранее протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки. Активисты преодолели баррикады, пролезли через забор и взяли под контроль здание, проникнув внутрь. Они в одежде искупались в бассейне лидера страны Готабая Раджапакса, а также взгромоздились на его кровать. Ранее протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки. Активисты преодолели баррикады, пролезли через забор и взяли под контроль здание, проникнув внутрь. Они в одежде искупались в бассейне лидера страны Готабая Раджапакса, а также взгромоздились на его кровать.

14:15 09.07.2022 Собравшиеся на экстренное заседание лидеры партий Шри-Ланки призвали президента страны Готабайю Раджапаксу подать в отставку, передает 9 июля Newswire. Читайте также: Лидеры партий Шри-Ланки призвали Раджапаксу подать в отставку

14:21 09.07.2022 Страну 73-летний Раджапакса возглавил в ноябре 2019 года. 9 июля Раджапакса заявлял, что с уважением отнесётся к любому решению, которое примут на встрече лидеров политических партий.

14:53 09.07.2022 Филип Хойол. Бунт.

15:24 09.07.2022 Временным президентом Шри-Ланки, согласно конституции, станет спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена. Об этом 9 июля сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким на своей странице в одной из соцсетей. Подробности в материале: Временным президентом Шри-Ланки станет спикер парламента страны

15:52 09.07.2022 Просьбу об уходе в отставку с занимаемых постов из-за подавляющего требования представителей политических партий страны направит президенту и премьер-министру Шри-Ланки спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена. Об этом 9 июля сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким на своей странице в одной из соцсетей. Об этом: Спикер парламента Шри-Ланки призовёт президента страны уйти в отставку

17:08 09.07.2022 На Шри-Ланке на фоне последних событий будет сформировано всепартийное правительство. Нынешний премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе решил оставить пост. О том, что он намерен подать в отставку, он сам написал на своей странице в соцсети Twitter. Свое решение он объяснил желанием сохранить безопасность жителей республики и разрешить ситуацию мирным путем. Об этом: Премьер-министр Шри-Ланки решил уйти в отставку

17:14 09.07.2022 Спецпредставитель президента Шри-Ланки, министр образования страны Сусил Премаджаянта, который должен был прибыть в Москву 10 июля, пока не приедет. Об этом 9 июля глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости. Читайте подробнее: Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложен — МИД РФ

17:44 09.07.2022 Происходящее в Шри-Ланке является внутренним делом. Об этом 9 июля сообщили РИА Новости в МИД России. Читайте также: В МИД РФ назвали происходящее в Шри-Ланке внутренним делом

17:46 09.07.2022 Напомним, ещё в мае запрет на продажу топлива частным лицам привел к массовым беспорядкам, в результате которых погибли 200 человек. В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. тонн сырой нефти после обращения президента страны.

20:16 09.07.2022 Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапаксы уйдет в отставку 13 июля. Об этом сообщил один из новостных порталов со ссылкой на спикера парламента Махинду Япа Абейвардена, который станет временно исполнять обязанности главы государства. Подробности в материале: Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

04:12 10.07.2022 Внимание! На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать мест массового скопления людей. Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.

05:13 10.07.2022 Протестующие, захватившие резиденцию главы Шри-Ланки, обнаружили там огромное количество денежных купюр. Миллионы рупий лежали в шкафу президента Готабаи Раджапаксы, пишут местные СМИ. Очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором, как утверждается, они пересчитывают 17,8 млн.

05:18 10.07.2022 По данным Департамента иностранных ресурсов Шри-Ланки, структура внешнего долга Шри-Ланки в процентном выражении в апреле 2021 года была следующей: Заимствования на международном рынке капитала составляют 47 процентов, Азиатский банк развития — 13 процентов, Китай — 10 процентов, Япония — 10 процентов, Всемирный банк — 9 процентов, Индия — 2 процента и другие — 9 процентов. Таким образом, простой взгляд на факты, которые обычно игнорируются или замалчиваются, показывает, что Китай не такой, каким его изображают. Настоящие виновники — из тех же западных стран, в которых был придуман рассказ о «китайской долговой ловушке». Цитата канала maslovasia.

05:20 10.07.2022 Бывший президент Махинда Раджапакса (да-да, родственник) был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра в мае, как и три других члена семьи, которые занимали руководящие должности в кабинете министров. Почему? Потому, что не надо было брать огромные кредиты у Китая, в надежде что «все простят», но при этом не строить ни порты, ни дороги. Потому что страной управляет десятилетие один клан Раджапакса, который десятилетия подряд в коррупции. Потому что нельзя строить всю экономику только на сервисных услугах. Теоретически Шри-Ланку можно взять под международную опеку группе стран, например Индии, России и Китаю. Или только России — как минимум получим отличный курорт. Цитата канала maslovasia.