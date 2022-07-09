9 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 12:40 — REGNUM Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Его празднуют через 70 дней после окончания священного месяца Рамадана.

Соборная мечеть в Пятигоске Денис Абрамов © ИА REGNUM

На арабском языке Курбан-байрам звучит как «Ид аль-Адха» и переводится как «праздник жертвоприношения». Праздник отмечается несколько дней. В эти дни верующие приносят в жертву животных — овец, баранов, коз, верблюдов, коров, буйволов и делятся мясом с соседями, друзьями и родственниками. Курбан-байрам также знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества к исламским святыням в Мекке

Мусульмане Пятигорска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Животные для обряда жертвоприношения Денис Абрамов © ИА REGNUM

Животные для обряда жертвоприношения Денис Абрамов © ИА REGNUM

Празднование Курбан-байрама традиционно начинается ранним утром. Мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшую одежду и отправляются в мечеть на праздничный намаз. После завершения намаза верующие приступают к обряду жертвоприношения и собираются за праздничным столом вместе с родными и близкими.

Праздничный намаз у стен Соборной мечети Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM Праздничный намаз у стен Соборной мечети Денис Абрамов © ИА REGNUM

Соборная мечеть Пятигорска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Соборная мечеть Пятигорска Денис Абрамов © ИА REGNUM

В Пятигорске праздничный намаз прошёл в Соборной мечети. С проповедью к верующим обратился Муфтий Ставропольского края Мухамад-Хаджи Рахимов.

Муфтий Ставропольского края Мухамад-Хаджи Рахимов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Соборная мечеть в Пятигорске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров также поздравил мусульман с праздником:

«На протяжении веков Курбан-байрам объединяет людей в стремлении помогать ближнему, расти нравственно, становиться лучше. Он направляет к духовным ценностям, которые близки каждому. И те, кто несет их в своем сердце, содействуют укреплению согласия и добрососедства на родной земле».

При входе в мечеть прихожане снимают обувь Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничный намаз в Курбан-байрам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курбан-байрам не имеет постоянной даты, в 2022 году праздник пришёлся на субботу, 9 июля. Продолжаться он будет три дня, до 11 июля включительно.