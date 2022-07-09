Денис Абрамов, 9 июля 2022, 12:40 — REGNUM Мусульмане всего мира сегодня отмечают один из главных праздников — Курбан-байрам. Его празднуют через 70 дней после окончания священного месяца Рамадана.

Соборная мечеть в Пятигоске
Соборная мечеть в Пятигоске
Денис Абрамов © ИА REGNUM

На арабском языке Курбан-байрам звучит как «Ид аль-Адха» и переводится как «праздник жертвоприношения». Праздник отмечается несколько дней. В эти дни верующие приносят в жертву животных — овец, баранов, коз, верблюдов, коров, буйволов и делятся мясом с соседями, друзьями и родственниками. Курбан-байрам также знаменует окончание хаджа — ежегодного паломничества к исламским святыням в Мекке

Мусульмане Пятигорска
Мусульмане Пятигорска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Животные для обряда жертвоприношения
Животные для обряда жертвоприношения
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Животные для обряда жертвоприношения
Животные для обряда жертвоприношения
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Празднование Курбан-байрама традиционно начинается ранним утром. Мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшую одежду и отправляются в мечеть на праздничный намаз. После завершения намаза верующие приступают к обряду жертвоприношения и собираются за праздничным столом вместе с родными и близкими.

Праздничный намаз у стен Соборной мечети
Праздничный намаз у стен Соборной мечети
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз у стен Соборной мечети
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз у стен Соборной мечети
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Соборная мечеть Пятигорска
Соборная мечеть Пятигорска
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Соборная мечеть Пятигорска
Соборная мечеть Пятигорска
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В Пятигорске праздничный намаз прошёл в Соборной мечети. С проповедью к верующим обратился Муфтий Ставропольского края Мухамад-Хаджи Рахимов.

Муфтий Ставропольского края Мухамад-Хаджи Рахимов
Муфтий Ставропольского края Мухамад-Хаджи Рахимов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Соборная мечеть в Пятигорске
Соборная мечеть в Пятигорске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров также поздравил мусульман с праздником:

«На протяжении веков Курбан-байрам объединяет людей в стремлении помогать ближнему, расти нравственно, становиться лучше. Он направляет к духовным ценностям, которые близки каждому. И те, кто несет их в своем сердце, содействуют укреплению согласия и добрососедства на родной земле».

При входе в мечеть прихожане снимают обувь
При входе в мечеть прихожане снимают обувь
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Праздничный намаз в Курбан-байрам
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Курбан-байрам не имеет постоянной даты, в 2022 году праздник пришёлся на субботу, 9 июля. Продолжаться он будет три дня, до 11 июля включительно.

Соборная мечеть Пятигорска
Соборная мечеть Пятигорска
Денис Абрамов © ИА REGNUM