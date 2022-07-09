Ясный, Оренбургская область, 9 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области у жителя Ясненского городского округа изъяли 335 граммов наровещества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Под подозрение попал 40-летний гражданин, ранее уже судимый за оборот наркотиков. Он заявил стражам порядка, что собрал нарковещество и хранил для личного употребления.

Теперь ему грозит статья за незаконные приобретение и хранение наркотических средств. Он может уехать в колонию на десять лет.