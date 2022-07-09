Кемерово, 9 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 июля, на лечении из-за коронавируса находятся 498 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 32 новых носителя коронавируса. За это же время 16 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 579 случаев заражения коронавирусом, 163 593 человека выздоровели, 2476 пациентов скончались.