Тбилиси, 10 июля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Импорт Грузией российской нефти и нефтепродуктов за последнее время существенно вырос, сообщает 8 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Только в мае из поступило рекордное количество топлива — почти 54 тонны. Такого не случалось с 2010 года, и ни за один месяц из России не поступало такого количества нефтепродуктов.

Президент «Wissol Group», одной из крупнейших топливных сетей Грузии, говорит, что несколько стран работают над импортом дешевого топлива, но не исключено, что Россия станет основным экспортёром нефти для Грузии.

«Мы — бизнесмены и ведём переговоры с любой страной, а не только с Россией. Где топливо будет дешевле, оттуда и будем импортировать», — сказал предприниматель.

Ранее президент «Wissol Group» заявил, что они пытаются найти нефтепродукты, которые были бы дешевле европейского топлива.