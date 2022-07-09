Донецк, , 11:27 — REGNUM ВСУ за 10 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; ️10:52 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов из 122 мм; ️11:00 — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 15 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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