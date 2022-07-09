Новосибирск, 9 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Известный скрипач, советник губернатора Новосибирской области по культуре Михаил Симонян выступил перед военнослужащими в Херсонской области, куда он прибыл в составе культурной миссии. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

t. me/novasiberia Советник губернатора Новосибирской области по культуре Михаил Симонян сыграл для бойцов

С концертом классической музыки Симонян выступи в ангаре ремонтного батальона.

«Это люди, привыкшие к совершенно другим звукам — звукам войны, — отметил он. — Может быть на две минуты, но они почувствовали умиротворение, спокойствие».

Музыкант также передал бойцам письма от новосибирских детей.