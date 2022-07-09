Бухарест, , 11:22 — REGNUM Несколько человек получили ранения различной степени тяжести в результате крупного ДТП в уезде Бакэу на северо-востоке Румынии. Об этом 9 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

По предварительным данным, инцидент произошел рано утром 9 июля, когда автобус, следовавший из Болгарии на Украину, перевернулся на опасном участке шоссе международного значения. На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось 76 пассажиров.

Другой информации нет. Ведется следствие.