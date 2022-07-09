Москва, , 11:21 — REGNUM Никита Нагорный — олимпийский чемпион — рассказал, что не боится провокаций, если российских спортсменов допустят к международным соревнованиям.

«Конечно не боюсь. Помню, какие были провокации, когда выступали в Швейцарии на ЧЕ. Когда нам кричали, что мы какие-то не такие русские. … Здесь вопрос в адекватности людей. Конечно, сейчас спорт немного обесценился. Сегодня вспоминал девиз олимпийский, где добавили слово «вместе», а в итоге получается такая ситуация», — передает его слова РИА Новости.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.