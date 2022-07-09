Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля 2022, 11:17 — REGNUM Военные эвакуировали президента Шри-Ланки Готабая Раджапаксы.

По данным AFP, ранее протестующие ворвались в резиденцию президента.

Adaderana дополняет, что полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Джанадхипати Мавата.

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