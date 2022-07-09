Москва, 9 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В случае принятия Украины в Европейский союза это станет самой большой глупостью европейцев. Об этом 9 июля написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

«Самая большая глупость, которую может совершить «старая Европа», — это официально принять Украину в европейские институты. Вот тогда Германия и Ко в полной мере познают, что такое «дипломатия по-киевски», — отметил Пушков.

Также сенатор указал, что ранее «старые» европейские страны уже сделали глупость, приняв в свой состав республики Прибалтики и став заложницами их «истеричных и потенциально опасных решений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что во время убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ действия сотрудников его охраны были странными.