Москва, , 11:14 — REGNUM Недалеко от станции метро «Пролетарская» в центре Москвы произошла массовая драка приезжих со стрельбой. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как более десяти человек дерутся между собой, слышны выстрелы. После этого конфликтующие выбегают на проезжую часть, рассаживаются по машинам и уезжают с места инцидента, передает Mash.

По предварительным данным, конфликт произошел между двумя группами граждан. Информации о пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа.