Москва, 9 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Новый российский пассажирский самолёт МС-21 в ближайшее время поступит в парк «Аэрофлота». Об этом рассказал министр транспорта России Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов» 9 июля.

Zsno.ru МС-21

Савельев рассказал, что отечественная разработка МС-21 является сверхпередовым самолётом. Он объяснил, что эта модель может занять нишу узкофюзеляжных среднемагистральных самолётов, в которой находится, например, Boeing 737.

Министр добавил, что преимущества МС-21 смогут оценить сами пассажиры. Среди пользовательских преимуществ он выделил большие багажные полки и просторный салон.

Савельев отметил, что российским специалистам пришлось самостоятельно разработать композитный материал для крыла, который ранее планировали закупать за рубежом. В настоящее время самолёт проходит пробные испытания.

«Он скоро поступит в парк «Аэрофлота», — подытожил глава Минтранса.