Лесосибирск, Красноярский край, 9 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Лесосибирске Красноярского края пожарные тушат возгорание в двухэтажном жилом доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар начался в нежилых квартирах в 13 часов по местному времени.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Пожар в Лесосибирске. Красноярский край

До приезда спасателей из здания эвакуировались 36 человек, спасён один человек. Пострадавших нет.

В 13:48 возгорание было локализовано на площади 130 кв. метров. В тушении огня задействовано 28 человек и 11 единиц техники.

«Причину случившегося установит дознаватель после полной ликвидации пожара», — отметили в ведомстве.