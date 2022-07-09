София, , 11:11 — REGNUM В Болгарии вступило в силу правительственное положение о снижении цен на бензин и дизельное топливо. Об этом 9 июля сообщает БНР.

Согласно официальной информации, каждый литр указанного вида горючего подешевел в среднем на 25 центов. При этом руководство частных автозаправочных станций получили полномочия самостоятельно регулировать сумму скидок в сторону ее увеличения.

Напомним, ранее Болгария столкнулась с беспрецедентным в своей истории энергетическим кризисом. Из-за резкого подорожания бензина в ряде населенных пунктов была остановлена работа общественного транспорта, а количество выпускаемых на маршруты в столице страны Софии автобусов сокращено до минимума.