Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:10 — REGNUM Резиденцию президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы окружили протестующие. По данным AFP, они проникли на территорию резиденции, после чего глава государства был вынужден бежать.

Ранее жители страны устраивали массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, роста цен на топлива. Власти островного государства вводили ЧП.

Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением турпотока из-за пандемии коронавируса. Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива, объявлен дефолт.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки