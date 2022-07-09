Тольятти, Самарская область, , 11:10 — REGNUM Линия сборки двигателей 11 182 для автомобилей Lada Granta перешла на трёхсменный режим работы. Об этом сообщает Avtograd News.

Lada Granta ladagranta.net

Работа в три смены запущена в связи возросшим производственным планом по выпуску автомобилей Lada Granta. Отмечается, что суточная норм сборки составляет от 600 до 640 силовых агрегатов.

В настоящее время автомобили модели Lada Grana во всех модификациях оснащаются данными двигателями. Ранее также применялись шестнадцатиклапанные двигатели мощностью в 98 л. с. и 106 л. с. Сборка этих двигателей была приостановлена из-за нехватки импортных комплектующих.

В июне АвтоВАЗ начал сборку автомобилей Lada Granta в упрощённой комплектации с минимальным количеством импортных узлов. Ранее Росстандарт упростил требования к техническим характеристикам отечественных автомобилей для снижения зависимости от иностранных поставщиков.

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