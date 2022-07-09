Чеди-Хольский район, Тыва, 9 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Чеди-Хольском районе Тувы начались археологические раскопки древних могильников. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и Российского фонда культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы В Чеди-Хольском районе Тувы начались раскопки древних могильников

Инициатором проведения раскопок стал общественный деятель Конгар Кылан-оол.

Работы на земле ведёт совместная команда из числа сотрудников Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Тувинского госуниверситета, Национального музея республики, а также волонтёров из местных жителей.

«Общественные инициативы направлены на научное изучение и сохранение памятников культурного наследия Тувы, выявление новых артефактов, популяризацию краеведческих знаний о малой родине, развитие туризма», — отметили в правительстве.