Иркутск, , 11:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 9 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8694 человека (+1 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 523 (+55 за сутки), хотя накануне было +59.

Госпитализированы 232(-16 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 385 пациентов (+64 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 704 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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