Донецк, 9 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Донецк и Горловку «натовскими» снарядами. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:35 — н.п. Победа — г. Донецк (микрорайон Текстильщик): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️10:40 — н.п. Артемовск — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

В ДНР за 143 дня эскалации погибли 236 гражданских, пострадали — 2 578.