Новосибирск, , 11:02 — REGNUM В Новосибирской области на 100 разводов в 2021 году приходилось 146 случаев бракосочетания, в 2011 году — 187 случаев. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Свадьба

«Несмотря на общую тенденцию снижения брачности, основная часть населения региона по-прежнему стремиться оформить отношения официально и сохранить семью», — отметили в региональном органе статистики.

Новосибирскстат уточнил, что новосибирцы стали не только реже регистрировать браки, но и разводиться — в 2021 году пары заключили 19,2 тыс. браков (на 29% меньше, чем в 2011 году), количество разводов за это время уменьшилось до 13,2 тыс. (на 8%).