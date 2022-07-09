София, , 10:58 — REGNUM Представители крупнейшей в Болгарии профсоюзной организации КНСБ в ультимативной форме потребовали от президента и парламента страны выделения из бюджета дополнительных средств на жилищные субсидии для малоимущих граждан. Об этом 9 июля сообщает БНР.

Согласно официальной информации, цена указанного требования составляет 1,5 млрд. левов ($780 млн.). «Наша цель — в буквальном смысле этого слова спасти от бедности сотни тысяч тружеников, получающих нищенскую зарплату и едва сводящих концы с концами», — резюмировала исполнительный директор КНСБ Виолета Иванова.

Напомним, минимальная зарплата в Болгарии составляет 620 левов ($322). Абсолютное большинство трудоустроенных болгар не в состоянии оплачивать коммунальные счета.