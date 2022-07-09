Варшава, , 10:53 — REGNUM Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию на матче I раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между «Погонь» (Польша) и «Рейкьявиком», передает Чемпионат.com.

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»

Болельщики вывесили баннер о Волынской трагедии с надписью «Волынь 1943. Помним!». Этот факт вызвал массовое негодование украинских болельщиков в соцсетях.

Встреча команд завершилась победой «Погони» — 4:1.