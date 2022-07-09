Томск, 9 июля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Томске полицейские задержали местного жителя за незаконный оборот краснокнижных сибирских осётров. Автомобиль мужчины был остановлен для проверки документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области Изъятые у жителя Томской области осётры

В салоне и багажнике машины лежали мешки. На вопросы правоохранителей, 51-летнй водитель из Северска ответил, что в них находится осётр. Документов на перевозку рыбы у мужчины не было, поэтому все 83 экземпляра рыбы сотрудники полиции изъяли.

«В результате проведённой ихтиологической экспертизы установлено, что среди изъятого 79 особей — это сибирский осётр, который относится к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, остальные четыре — это запрещённая к вылову нельма. Ущерб, причинённый государству, превышает 12 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Задержанный рассказал, что купил рыбу у неизвестных граждан за 60 тыс. рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и перевозку особо ценных биоресурсов, занесённых в Красную книгу России.