История вопроса

Власти Литвы 17 июня 2022 года сообщили администрации Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров. Остановлено движение почти половины грузов по железной дороге. В Калининграде и Москве заявили, что решение Литвы нарушает целый ряд международных норм и предупредили об экономических и иных ответных мерах.