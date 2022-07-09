Солнечногорск, Московская область, 9 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Возможность транспортной блокады Калининградской области исключил 9 июля министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе своего выступления на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

АО «БТС-МОСТ» Министр транспорт РФ Виталий Савельев

«Точно нет», — приводит его слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос модератора названного форума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius, «Оператор распределения энергии») сделала группа хакеров KILLNET.