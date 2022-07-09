Донецк, 9 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В ДНР за 143 дня эскалации погибли 236 гражданских, пострадали — 2 578. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»

«За 143 дня эскалации на Украине зафиксировано 5 522 факта ведения огня по территории ДНР», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 155 мм.