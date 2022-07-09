Донецк, , 10:47 — REGNUM Силами Народной милиции ДНР совместно с ВС России за минувшие сутки уничтожены 2 РСЗО «Град», 3 гаубицы М-777, танк и грузовой автомобиль.

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 2 установки РСЗО БМ-21 «Град», 3 гаубицы М-777, один танк и один грузовой автомобиль», — отмечается в сообщении Народной милиции ДНР.

Кроме того, «подавлены три огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка, Камышевка и Первомайское».