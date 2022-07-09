Москва, 9 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Россию в ее действиях против творящих «страшные дела» массово поддерживает исламский мир, при том что действия западных стран в течение последних десятилетий были направлены на унижение мусульман. Об этом 9 июля заявил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов в ходе праздничной проповеди по случаю праздника Курбан-байрам перед началом праздничной молитвы на специально выделенной площадке в московском парке «Сокольники».

Ntrk21.ru Альбир Крганов. Скриншот с прямой трансляции с инаугурации

«Сегодня наша страна с мусульманским миром, и весь мусульманский мир сегодня с нами. И я это говорю зная, потому что буквально неделю, десять дней назад, был в Индонезии, где проживают 250 миллионов мусульман, самая большая мусульманская страна, и они тоже, как и другие мусульмане, нас поддерживают», — сказал он.

При этом глава Духовного собрания мусульман России подчеркнул, что в данный момент преследователи всех религий объединились против сил, творящих «в мире страшные дела», и задался вопросом: неужели мусульманам не обидно за то, как позорят и унижают исламский мир.

«Как можно было в день Курбан-байрама повесить (президента Ирака) Саддама Хусейна? Как убили потом (ливийского лидера Муаммара) Каддафи? Говорили, что они убивают мусульман, но те, которые пришли якобы наводить порядок, они и убили миллионы мусульман! И мы должны быть умными, мыслящими, понимать, что сегодня хотят с нами сделать», — указал муфтий.

Также Крганов призвал последователей ислама внимательно следить за происходящими событиями, в какой бы они не оказались стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления российским мусульманам с одним из главных для них праздником — Курбан-байрамом — направил президент России Владимир Путин.