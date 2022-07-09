София, , 10:36 — REGNUM Технический премьер-министр Болгарии Асен Василев официально вернул президенту страны Румену Радеву мандат на создание нового правительства, что означает полный провал работы по формированию болгарского высшего исполнительного органа. Об этом 9 июля сообщает БНР.

Согласно официальной информации, в ходе парламентских слушаний 8 июля Василеву не удалось добиться одобрения большинства народных депутатов по основным пунктам программы правящей партии «Продолжаем перемены». Из необходимых 121 голоса соответствующая инициатива получила 117 голосов.

Таким образом, вопрос формирования нового правительства Болгарии отложен на определенный срок.

По словам болгарского президента Р. Радева, он лично приложит все усилия для того, чтобы в ближайшее время предоставить представителям политикума страны новый соответствующий мандат.